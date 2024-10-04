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مصنع الرجال، السيسي يشهد تخريج 7 دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، أشرف زاهر: تطوير التعليم والمناهج أهم الأولويات، لا واسطة ولا محسوبية فى الالتحاق والمعيار هو الدرجات

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو

 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفالية افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية وتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية وكلياتها العسكرية المختلفة، والتي تتزامن مع مرور واحد وخمسين عامًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج الدفعة ١١٨ حربية والدفعة ٧٥ بحرية والدفعة ٩١ جوية والدفعة ٥٢ دفاع جوي والدفعة ٦١ فنية عسكرية والدفعة ٥٣ الكلية العسكرية التكنولوجية والدفعة ٧ كلية الطب بالقوات المسلحة. 

الفريق أشرف سالم زاهر 
مدير الأكاديمية العسكرية المصرية


وعلى هامش الحفل كان لفيتو هذا اللقاء مع مدير الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية 
 
الفريق أشرف  زاهر  الذي أكد أن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم وجود بيئة تعليمية حديثة،  وتجميع القيم الوطنية والأساليب العسكرية وتواكب واقع ملئ بالتحديات. 

‎وتابع أن القيادة العامة للقوات المسلحة توفر دائما كل الإمكانيات والوسائل التي تسهل تخريج ضباط المستقبل  والمناهج دائما فى تطور مستمر. 
  
‎وأكد الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن الكلية الحربية تعتبر الأفضل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تتشرف بزيارات متكررة  من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدا أن تطوير التعليم  يعتبر أهم الأولويات، كما أن المناهج وجميع ميادين التدريب فى تطور مستمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى فرق فى المعايير أو الاختبارات التى يجب أن يمر بها الطالب، سواء الوافد أم المصري، ومشددا على أنه لا أساس لأي محسوبية فى الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية، حيث إن الاختيار يتم على أساس إجمالى مجموع درجات الطالب بكل الاختبارات.

وأشار في كلمته، اليوم يـــوم تاريخـي بن شهــد فيـه افتتـاح صـرح عسكـري علـي أعلي المعايير العالمية – وهذا نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق ربنا ودعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قدرنا نوصل لهــذا اليـــوم العظيــم ونبـارك لقــادة المستقبل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام وادعو الله لهم بالتوفيق والنجاح. 

من خلال منظومة العمل المتكاملة بالأكاديمية، نهدف لخلق جيل جديد من القادة الضباط لديهم القــدرة على مواكبة التطور العالمي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد فأولوياتنا تعظيم القوة الشاملة للدولة  ونحن يقيننـــا ثابـــت أنـــه مـــن طلـب السـلام عليه امتـلاك قـوة تحافـظ عليه، واساسها مقاتــل تكـون في أكاديميـــة عظيمــة. 

وقدم  الفريق أشرف سالم زاهر كل الشكر لمن وقف خلف هذا الإنجاز الذى يشهد على قوة الوطن وعظمته،  بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم بيئة تعليمية حديثة تجميع القيم الوطنية والأساليب العسكرية وتواكب واقع ملئ بالتحديات. 

لواء طبيب أيمن محمد شوقى
مدير كلية الطب بالقوات المسلحة
لواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور
مدير الكلية الفنية العسكرية

 

لواء أركان حرب دكتور أكرم صلاح الدين محمود
مدير الكلية العسكرية التكنولوجية
لواء طيار أركان حرب أحمد محمد صبري الشاذلي
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية

 

لواء بحرى أركان حرب أيمن الدالى
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية

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