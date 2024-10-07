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رياضة

أسامة نبيه: "زعلان لمشاركة يوسف الضعيفة مع بيراميدز"

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

كشف أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2007 عن اختبار 50 لاعبا حتى الآن خلال المشاركة فى 4 معسكرات فقط والوصول إلى القوام الأساسى وأول مشاركة رسميه لهذا الجيل سوف تكون عام 2026 والهدف حاليا مشاركة اللاعب مع فريقه فى الدرجة الأولى.  

وأوضح أسامة نبيه خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أنه لابد من تركيز فريقى الأهلى والزمالك على تخطى بيراميدز وسيراميكا قبل التفكير فى مواجهة نهائي كأس السوبر المحلى حيث الحديث حاليا عن هذه المواجهة فى حين أنه توجد مباريات يوم 20 لابد من تخطيها اولًا ثم الحديث عن قمة أخرى.  

وتابع نبيه: " تعملت من جميع المدربين الأجانب الذى عملت معهم على صعيد المنتخب المصرى والزمالك وكل منهم لديه مميزات وعيوب ".

وأكد: “ زعلان جدا بسبب مشاركة يوسف أسامة نبيه القليلة مع فريق بيراميدز والمنافسة فى مركزه صعبة للغاية ورحيله من الزمالك كان بسبب ظروف صعبه بالقلعة البيضاء عكس التوقيت الحالى ويتبقى فى عقده موسم واحد فقط ويحق له التوقيع لاى نادى يناير القادم”.

 

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