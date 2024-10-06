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اقتصاد

صعود حذر، مؤشر الدولار الأمريكي يتخطى مستويات قياسية خلال التداولات العالمية

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، حالة من الصعود الحذر تسيطر على مؤشر الدولار خلال حركة التداولات العالمية، بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال الأسابيع الماضية، نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار مستوى 102.280 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

مؤشر الدولار - فيتو 

حركة مؤشر الدولار عالميا 

قدم سعر مؤشر الدولار اغلاق ايجابي جديد فوق مستوى 102 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 102.50 نقطة، وبتخطيه سينجح بالوصول نحو المقاومة الرئيسية التالية المستقرة عند 103 نقطة.

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ (US Dollar Index)

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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