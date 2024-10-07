الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدة قواعد لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرمانهم من منظومة الدعم سواء التموين أو الاسمدة الزراعية بالنسبة للمزراعين.

قواعد تقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي



وتضمنت القواعد التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التالي:

- الحالة الأولى: الوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بدون عداد وعدم وجود طلب مقدم من المخالف لتركيب عداد كودي.

كمية الاستهلاك بالمحضر أقل من ٦٠٠ كيلووات ساعة، وفي حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة ٢٠٢١ وإعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية السدادها سواء نقدا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر مع إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية سواء التموين أو الزراعة في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية.

وفي حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة التكرار وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة).

وفي حالة كون كمية الاستهلاك بالمحضر أكثر من 600 كيلووات ساعة، وفي حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وفقا للقوات الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة ٢٠٢٤ وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة) مع إعداد مقايسة تركيب عداد كودي بالتكلفة الفعلية لسدادها سواء نقدا أو بالقسط على نظام الشحن مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم تركيب العداد الا بعد سداد قيمة المحضر وفي حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة التكرار مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين - الزراعة مع إبلاغ النيابة العامة فور القضاء الفترة القانونية.

في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية التموين - الزراعة) إلا في حالة ثبوت قيام الشركة بمطالبته بقيمة المقايسة ولم يلتزم المواطن بالسداد سواء نقدًا أو بتقديم طلب تقسيط خلال 15 يوما من تاريخ المطالبة.

حالات سرقة التيار في الوحدات الموجود بها عدادات

الحالة الثانية: سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره، وفي حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 وارسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين - الزراعة مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته الا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور القضاء الفترة القانونية.

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوحًا بغير شبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة مع إبلاغ النيابة العامة فور القضاء الفترة القانونية.

وفي جميع الحالات إذا تبين وجود طلب وبلاغ فحص أو تغيير أو عطل بالعداد عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن ١٢١ أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فانه لا يتم عمل محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية التموين - الزراعة على أن تقوم الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع مع إعداد التسويات اللازمة وفقا للائحة التجارية الموحدة ومطالبة المستهلك بها.

الحالة الثالثة: قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، حيث يتم يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة بالتكلفة الفعلية وفي حال عدم السداد سواء نقدًا أو تقديم طلب تقسيط خلال 15 يوم من تاريخ المطالبة يتم عمل محضر فعلي للمخالف وفقا للأحمال المركبة على الطبيعة وارسال بيانات المخالفين للجهات المعنية التموين - الزراعة في حال تعدي كمية الاستهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة.

فور تركيب العداد يتم إرسال إفادة لجهات المعنية التموين الزراعة بأنه تم تركيب عداد كودي المخالف للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي ويتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة البينية على تركيب العداد وفقًا لما يلي:

في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ آخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوبًا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.

في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب مصحوبا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.

في حال أن متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد الكودي خلال أول 3 شهور بعد التركيب أقل من ٥٠٠ في شهر الشتاء وأقل من 800 في الصيف فإنه يمكن زيادة فترة التقسيط إلى ٣٦ شهر حسب رغبة المشترك.