الكنيسة الأرثوذكسية في سويسرا تحتفل القديس موريس

صلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسًا بدير القديس موريس بالمدينة التي تحمل اسمه بكانتون فاليه بسويسرا شارك فيه أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا وسويسرا الناطقة بالفرنسية، والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأسقفان العامان بإيبارشية لوس أنچلوس، ووفد من شعب كنيسة السيدة العذراء مريم جنيف، ورحلة دراسية من إيبارشية لوس أنچلوس.

وجرت العادة أن تقيم الكنيسة قداسًا بالدير ذاته في عيد القديس موريس القبطي قائد الكتيبة الطيبية وفقًا للتقويم القبطي، ويقع الدير في المكان الذي نال فيه القديس موريس إكليل الشهادة.

كانت الاحتفالات الرسمية السويسرية بعيد القديس موريس شفيع سويسرا اُقيمت منذ أسبوعين وشاركت فيها الكنيسة القبطية وعدة كنائس أخرى من سويسرا ومن خارجها بخلاف التمثيل الرسمي من الكونفدرالية السويسرية.