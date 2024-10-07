الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

55 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات اليوم

قطار
قطار

 قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الاثنين، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة بعض أعمال الصيانة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 55 دقيقة

 

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

 

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

 

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة

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