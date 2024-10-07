رئيس الحزب الشيوعي المصري: نطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد

عقدت أحزب الحركة المدنية التى تضم 12 حزبا سياسيا ندوة تحت عنوان من “العبور إلي الطوفان.. تحديات المواجهة مع العدو الإسرائيلي” وذلك بمقر النادي السياسي لحزب المحافظين بجاردن سيتي.

المقاومة الفلسطينية التي لا يجب أن تصنف ضمن قوائم الارهاب

بدأت احتفالية الحركة المدنية الديمقراطية، بكلمة ترحيب من الدكتورة كريمة حفناوي، مطالبة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأرسلت تحية إلى المقاومة الفلسطينية التي لا يجب أن تصنف ضمن قوائم الارهاب بل الإرهاب هم إسرائيل وأمريكا.

وقال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن اليوم يجتمع جميع الأطياف السياسية موجها تحية إلى يوم ٧ اكتوبر الذي وصفه بانه بداية حرب … "كارثة على الجميع".

نطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أو تجميدها

قال صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، إنني أريد ان أتحدث عن ٧ اكتوبر وماذا فعلت في الشعوب العربية فنحن نطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أو تجميدها لأن كل يوم يثبت أن هذه المعاهدة كانت كارثة على الجميع.

وأضاف فبدأنا بفلسطين ثم لبنان، ولكن ٧ اكتوبر أعاد للجميع معرفة الحقائق ومعرفة أن العدو هو أمريكا وإسرائيل.

وتساءل رئيس الحزب الشيوعي المصري، لماذا إلى الآن نحن نفتح علاقات مع امريكا ونقطع علاقتنا مع سوريا؟

وتابع:" لا يوجد شعب يقاوم ويهزم أبدا، فالمقاومة ستنتصر أكيد وتسطيع أن نهزم هذا العدو".

وبدأ الدكتور مصطفى كامل، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، بالتحية لجميع المقاومة في جميع البلدان التي تتعرض للهجوم، وخاصة لأن هناك دروس كثيرة توضح أننا لدينا القدرة على التغلب عليهم، متسائلًا: لماذا إلى الآن لم تتأهل السلطات المصرية خطوات في تطوير العلاقات مع سوريا لأنها تقف في خط أمامي في المواجهة مع العدو.

نواجه تحديات كبيرة لكننا سننتصر عليها

قال طلعت خليل، منسق الحركة المدنية في كلمته ان خلال حرب اكتوبر كان هناك تحديات قوية أمام الشعب المصري ولكن أمام التحديات كانت توجد صلابة وإرادة من الشعب لذلك انتصرت إرادة الشعب المصري.

وأضاف: فنحن نبكي بدل الدموع دم عندما نجد هناك من يتعاطف مع القضية الفلسطينية ونجدهم في السجون وهذا من ضمن التحديات لأن الشعب أصبح خائف يتعاطف مع القضية الفلسطينية.

النظام العالمى هاش وان النصر لا يأتي إلا بالإرادة وبالمقاومة