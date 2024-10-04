الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم استشهاد قائد منظومة الاتصالات في حزب الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نجح في استهداف محمد رشيد سكافي قائد منظومة الاتصالات في حزب الله خلال غارة أمس.

فيما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن البقاء أصبح هاجس الكيان الصهيوني ما يعني أن المقاومة الفلسطينية أرجعته 70 سنة للوراء.

وأضاف المرشد الإيراني: "المقاومة في غزة أذهلت العالم وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء.. الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين".

وتابع المرشد الإيراني: "دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والسلام لكن التدخل الأجنبي هو المشكلة.. والعامل الأساسي للحروب وانعدام الأمن في المنطقة هو الكيان الصهيوني الغاصب".

 

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جيش الاحتلال حزب الله قائد الاتصالات محمد رشيد سكافي قائد منظومة الاتصالات

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