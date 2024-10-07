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أخبار مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

 

جاء ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى.

 

وتضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع (1000) شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسية على طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسئولية للمنطقة الشمالية العسكرية وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد , فضلًا عن تنفيذ قافلة طبية بمحافظة الغربية شملت (18) عيادة لمختلف التخصصات الطبية، و( 3 ) صيدلية تقدم العلاج بالمجان.

 

كما تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة.

 

 وفى إطار الحفاظ على الصحة العامة تم إجراء الكشف الطبى على طلاب المدارس بنطاق المحافظة، ليصل إجمالى عدد المنتفعين بالخدمات الطبية التى تم تقديمها من خلال القافلة (17315) مواطن .

 

وأكد اللواء هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لدعم جهود التنمية الشاملة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى العظيم.

 

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