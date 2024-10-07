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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمي

إصابة 7 أشخاص فى
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمى

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الإقليمى، صباح اليوم الاثنين، مما تسبب فى زحام مرورى، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

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 تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالطريق الإقليمى بنطاق دائرة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 وكشف الفحص المبدئى، وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وسيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الإقليمي، وأشار الحصر المبدئى إلى أن 7 مصابين وتقوم سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث واستئناف حركة السيارات، واتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه الواقعة.

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