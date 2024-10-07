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رياضة

فليك يترقب نبأ سارا بعد العودة من التوقف الدولي

فليك
فليك

كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، حصل على نبأ سار بشأن حالة أحد المصابين خلال الفترة المقبلة. 

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن جافي يتألق بشكل واضح في تدريبات برشلونة، والجهاز الفني يعتقد أن المباراة المقبلة ضد إشبيلية في 20 أكتوبر الجاري، ستكون مثالية لعودته بعد 11 شهرا من الغياب.

جافي يعاني من الإصابة 

وعانى جافي من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي وإصابة مرتبطة بالغضروف الخارجي أثناء اللعب مع المنتخب الإسباني.


وأشارت الصحيفة إلى أن الحذر كان العامل الأساسي في عملية تعافي جافي نظرا لجسامة الإصابة، كما أن اللاعب أول من التزم بالحذر بمشورة جيدة من النادي ومن محيطه القريب عائلته ووكيله إيفان دي لا بينيا.

وأوضحت أن فليك كان أيضا من بين الأكثر حذرا مع جافي منذ وصوله إلى برشلونة؛ لأنه يرغب في أن يعود الشاب في حالة مثالية ودون أي مخاطر.

ويخطط فليك لإدارة عودة جافي إلى الفريق بعناية فائقة، حيث يرى أن اللاعب يتدرب يوميا ويعمل مع باقي زملائه بمستوى مذهل.

وذكرت أنه في بعض الأحيان اضطر فليك لمطالبة جافي بعدم اللعب بقوة كبيرة، ومع ذلك، يعرف أن اللاعب اعتاد هذا الأسلوب، وإذا سمح له جسده فإنه سيذهب بكامل طاقته في جميع التدريبات، سواء كان يملك الكرة أو بدونها.

 

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