حبس موظف تحرش بـ سيدة أجنبية فى المعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس موظف بإحدى الشركات تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة المعادى، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة " تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد إحدى السيارات لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (موظف بإحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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