الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يصدر كتيبا عن تاريخ انتصارات أكتوبر

انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر
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اصدر المجلس الأعلي للجامعات كتيب عن تاريخ إنتصارات اكتوبر المجيدة، وأهم الرموز العسكرية المصرية، وذلك لتعريفهم بتاريخ وانتصارات جيشهم العظيم وما قام به قادة الجيش المصري. 

وتعتبر ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، لحظة فارقه في تاريخ الأمه العربية والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارًا عظيمًا.

وللاطلاع علي الكتيب يمكنكم الضغط علي هذا الرابط 

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