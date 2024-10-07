الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نجل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بالسلام يكشف تفاصيل الواقعة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استمعت نيابة السلام إلى أقوال نجل سيدة تحمل الجنسية السودانية لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة تسكن فيها في حي السلام أول. 

وقال ابن المتوفاة أن والدته سيدة مسنة وقد اختل توازنها وانزلقت قدمها أثناء وقوفها في الشرفة، فسقطت إلى أسفل ولم يشتبه في أحد جنائيًّا.


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 77 سنة، مقيمة في الطابق الثالث من العقار،  واختل توازنها وسقطت على الأرض لتلقي مصرعها في الحال.

 

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

سائق قطار يرشد عن أشلاء جثة على قضبان السكة الحديد في سوهاج

النيابة تعاين جثة ربة منزل توفيت عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار ببدر

انتشال جثة طفل غرق في ترعة الدريسة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

نجل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بالسلام يكشف تفاصيل الواقعة

لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

أول تعليق لأمير توفيق على عرض القندوسي للبيع

النفط يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية بأكثر من عام

ترشيح وفاء عامر للمشاركة في سيد الناس لعمرو سعد

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية