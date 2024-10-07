نجل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بالسلام يكشف تفاصيل الواقعة

استمعت نيابة السلام إلى أقوال نجل سيدة تحمل الجنسية السودانية لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة تسكن فيها في حي السلام أول.

وقال ابن المتوفاة أن والدته سيدة مسنة وقد اختل توازنها وانزلقت قدمها أثناء وقوفها في الشرفة، فسقطت إلى أسفل ولم يشتبه في أحد جنائيًّا.



تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية أسفل العقار.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة تبلغ من العمر 77 سنة، مقيمة في الطابق الثالث من العقار، واختل توازنها وسقطت على الأرض لتلقي مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.