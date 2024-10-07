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رياضة

وصول بعثتي رجال وسيدات يد الأهلي إلى المغرب لخوض البطولة الإفريقية (فيديو)

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

وصلت بعتثا الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال وسيدات إلى مطار القاهرة استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا. 

وأعلن ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي،  قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر  الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

‏‎وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏  

‏‎ إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

 

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