اليوم، تنفيذي الأهلي يجتمع لحسم العديد من الملفات الإدارية

الأهلي، يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي اليوم برئاسة خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي جلسة هامة لبحث العديد من الملفات الرياضية والإدارية الخاصة بالقلعة الحمراء وفروع النادي المختلفة.

حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق الأول لكرة القدم الي الإمارات يوم ١٧ أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي.

يصارع مسؤلو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المهاجم الأجنبي قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري حيث يرغب النادي الأهلي وشركة الكرة ولجنة التخطيط في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم الخط الأمامي.

غادر أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي منصبه في إدارة التعاقدات بعد رحلة عملة ناجحة شهدت إبرام ٣٩ صفقة مختلفة محلية وعربية وقارية ساهمت بشكل كبير في ما حققه فريق الكرة من إنجازات على مدار المواسم الماضية.

وسيتفرغ أمير توفيق لمنصبه كمديرا تنفيذيا لشركة الكرة بعد أن قدم اعتذار رسمي عن الإستمرار في منصبه كمدير للتعاقدات.

أمير توفيق

وجاءت الصفقات التي ابرمها أمير توفيق علي النحو التالي..

أليو ديانج

بدر بانون

أليو بادجي

ببرسي تاو

والتر بواليا

لويس ميكيسوني

رضا سليم

إمام عاشور

كريستو

محمد محمود

أشرف داري

يحيى عطية الله

موديست

عمر الساعي

يوسف أيمن

خالد عبد الفتاح

محمود متولي

أفشة

شادي حسين

برونو سافيو

مصطفي البدري

حسام حسن

كباكا

عبد الرحمن رشدان

محمد زعلوك

مصطفي سعد ميسي

كريم الدبيس

حسين الشحات

وسام أبوعلي

مروان عطية

عمر كمال عبد الواحد

محمود الزنفلي

كريم فؤاد

احمد رمضان بيكهام

رمضان صبحي

حمدي فتحي

ياسر إبراهيم

كما يخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة اليوم الاثنين من أجل طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق في منافسات السوبر المحلي المرتقب بالإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في الثانية ظهرا بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.