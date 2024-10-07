الإنقاذ النهرى ينتشل جثة الشابين الغارقين بهويس الخطاطبة فى المنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة المنوفية تحت إشراف العميد محمد حمدان وبرئاسة محمد عباس بدر من إنتشال جثة الشابين الغارقان فى هويس الخطاطبة بمدينة السادات وذلك بعد غرقهم فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضى.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثة محمود السيد صلاح، بينما جرى إنتشال جثة عمرو عماد صبحى فجر اليوم الإثنين، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السادات المركزى لحين إنهاء الاجراءات اللازمة لتصاريح الدفن.

وكانت قوات الإنقاذ النهري كثفت جهودها الليلة الماضية لمحاولة انتشال جثمان الشاب المفقود فى المياه بعد إنتشال جثة صديقه من داخل هاويس الخطاطبة التابع لمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

غرق شابين فى هويس الخطاطبة بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هويس الخطاطبة دائرة المركز وغرقهما فى الحال.

حاول إنقاذ صديقه

وبالإنتقال والفحص تبين غرق محمود السيد الشاطر وعمرو عماد الشامي داخل هاويس الخطاطبة، وبسؤال أحد الأهالي أكد أن أحد الشابين سقط في هاويس الخطاطبة وحاول الآخر إنقاذه لكنه فشل في ذلك وغرقا معًا.

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث لمحاولة إنتشال جثمان الطالبين وسط حالة من الحزن بين أهالي قريتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.