الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال شابين غرقا فى المنوفية

تُكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لمحاولة انتشال جثماني شابين غرقا داخل هاويس الخطاطبة التابع لمدينة السادات بمحافظة المنوفية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

غرق شابين فى هويس الخطاطبة بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هويس الخطاطبة دائرة المركز وغرقهما فى الحال.

حاول إنقاذ صديقه

وبالإنتقال والفحص تبين غرق محمود السيد الشاطر وعمرو عماد الشامي داخل هاويس الخطاطبة، وبسؤال أحد الأهالي أكد أن أحد الشابين سقط في هاويس الخطاطبة وحاول الآخر إنقاذه لكنه فشل في ذلك وغرقا معًا.

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث لمحاولة إنتشال جثمان الطالبين وسط حالة من الحزن بين أهالي قريتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.