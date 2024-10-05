السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال شابين غرقا فى المنوفية

الإنقاذ النهرى يكثف
الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لإنتشال شابين غرقا بهويس الخطاطبة

تُكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لمحاولة انتشال جثماني شابين غرقا داخل هاويس الخطاطبة التابع لمدينة السادات بمحافظة المنوفية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

غرق شابين فى هويس الخطاطبة بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالبين في هويس الخطاطبة دائرة المركز وغرقهما فى الحال.

حاول إنقاذ صديقه 

وبالإنتقال والفحص تبين غرق محمود السيد الشاطر وعمرو عماد الشامي داخل هاويس الخطاطبة، وبسؤال أحد الأهالي أكد أن أحد الشابين سقط في هاويس الخطاطبة وحاول الآخر إنقاذه لكنه فشل في ذلك وغرقا معًا.

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث لمحاولة إنتشال جثمان الطالبين وسط حالة من الحزن بين أهالي قريتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة المنوفية مدينة السادات هويس الخطاطبة بالمنوفية اخبار حوادث المنوفية اخبار محافظة المنوفية

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالمنوفية

محافظة المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة "بداية" للارتقاء بالخدمات

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق، والجامعة تحيل الواقعة للتحقيق

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث بالطريق الإقليمى بالمنوفية

محافظ المنوفية يلتقى مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي الجديد

ضبط 4 ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

السنوار ظهر أخيرا، كيف قرأ الأمريكان عقل زعيم حماس الجديد؟

تصل إلى 10 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير تثير الغضب

خطوات حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

تمرد قوات الاحتلال على حدود لبنان: القيادات غير مهتمة بحمايتنا

إنستاباي يوجه رسالة للعملاء بعد تعطل الخدمة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية