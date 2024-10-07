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ثقافة وفنون

Joker: Folie à Deux يحقق 40 مليون دولار في افتتاحية نهاية الأسبوع

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

 Joker 2، حقق فيلم Joker: Folie à Deux، إيرادات بلغت 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أقل بما يقارب 2.5 من إيرادات الجزء الأول للفيلم الشهير.

يذكر أن ميزانية إنتاج فيلم Joker: Folie à Deux، تقدر بـ190 مليون دولار.

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العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

العرض العالمي لفيلم Joker: Folie à Deux في لندن (صور)

مهرجان فينيسيا، ليدي جاجا تظهر بقبعة ضخمة في عرض Joker Folie A Deux (فيديو)

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