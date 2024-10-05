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ثقافة وفنون

تصل إلى 10 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير تثير الغضب

أنغام،فيتو
أنغام،فيتو

انتقدت الدكتورة عزة أحمد هيكل الناقد الأدبية، نجلة وزير الثقافة الراحل أحمد هيكل، ارتفاع أسعار تذاكر حفل الفنانة أنغام المقرر إقامته خلال أيام بالمتحف المصري الكبير.

ووصفت هيكل أسعار التذاكر بــ"العيب"، قائلة: “كل العيب أنها على مسرح  المتحف المصرى،  هى فنانة مصرية.. واحنا الجمهور المصرى الذي من حقه أن يستمتع بفن أبناء بلده”.

 

 


حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير

يشار إلى أن حفل أنغام سيقام بالمتحف المصري الكبير يوم 11 أكتوبرالجاري، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كعادة حفلات المطربة أنغام.

فعلى الرغم م إرتفاع أسعار التذاكر إلا أن الشركة المنظمة أعلنت نفاد جميع الفئات الخاصة لحضور الحفل بمختلف مستوياتها التي تبدأ من 10 ألاف جنيه، والمستوي الثاني 8 آلاف جنيه، وصولًا لأدنى سعر تذكرة للحفل وهو 2000 جنيه.

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