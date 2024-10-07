انطلاق عروض مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية

انطلق، أمس الأحد، عرض مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي ينفذه المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، معلنًا افتتاحه رسميًّا بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

ويعد مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، وتنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما تفقد المهندس محمد شيمي ومحافظ الإسكندرية الأجهزة والمعدات التي تمثل أحدث تكنولوجيا في العروض والإسقاط الضوئي والصوتيات، والتجهيزات التي تمت بالموقع، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، بحضور المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والعميد هشام سمير مساعد الوزير والدكتور محمد طمان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ومحمد عز مدير القلعة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يأتي في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق وخلق مقاصد سياحية جديدة.

وأوضح أن هذا ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحا أن عرض الصوت والضوء يمثل تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي والإسكندرية من المصريين والأجانب، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري، وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.