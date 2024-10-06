حبس سائق دهس طفلا بالمعادي
قررت نيابة المعادي الجزئية حبس سائق متهم بدهس طفل 12 عامًا، في حادث سير مأساوي أمام كارفور المعادي بالقاهرة، وذلك٤ أيام على ذمة التحقيقات.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول العثور على جثة طفل ملقاة على الأرض، وانتقلت فرق الأمن إلى موقع الحادث، ونقلتها إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي.
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