مصرع عامل في انقلاب تروسيكل بسوهاج

لقى عامل مصرعه بعدما صدمته دراجة نارية بمركز جرجا، ونقلت جثته إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول أيمن ح م ف- سن 18 عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة "جثة هامدة "[إدعاء حادث دراجة نارية " تروسيكل "] ومقيم بمركز جرجا.

وبالانتقال والفحص أفاد عمه جميل م ف ب سن 29 عامل، ومقيم بذات الناحية، أنه أثناء قيادة نجل شقيقه المذكور تروسيكل "طريق فرعي" بذات الناحية اختل مقود التروسيكل بيده مما أدى لانحرافه وانقلابه علي جانب الطريق ووفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.



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