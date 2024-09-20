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حوادث

مصرع سائق توك توك في حادث مروري أثناء عبوره الطريق بمركز جرجا

مصرع سائق توك توك
مصرع سائق توك توك

لقي  سائق توك توك بمركز شرطة جرجا مصرعه بعد أن  صدمته سيارة ملاكى حال عبوره الطريق وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بوفاة سائق توك توك دائرة مركز جرجا 
تلقى اللواء صبرى عزب مدير الأمن إخطارًا من اللواء محمود طه يفيد تلقيه من وحدة مركز شرطة جرجا بأنه أثناء سير السيارة " ملاكي قيادة المدعو فيصل م ع س- سن 44 عامل - ومقيم دائرة المركز  بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو  عمر ع ا ع- 
سن 25 سائق توك توك ومقيم  دائرة المركز  حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي الجديده  
التحقيقات تنفي الشبهة. الجنائية والوفاة بسبب اختلال عجلة القيادة 
وخلال التحقيقات أفاد قائد السيارة وشقيق المتوفـي المدعو  محمد ع ا ع-سن 31 سائق - ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق  وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية  

 

 

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وفاة سائق توك توك مدير أمن سوهاج مأمور مركز شرطة جرجا حادث سير

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