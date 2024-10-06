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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة السابعة

ليفربول يغرد علي
ليفربول يغرد علي قمة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السابعة للبطولة.

وحقق ليفربول الفوز خارج ملعبه علي كريستال بالاس 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي ليواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1. ليفربول 18 نقطة 
2. مانشستر سيتي 17 نقطة 
3. آرسنال 17 نقطة 
4. تشيلسي 14 نقطة 
5. أستون فيلا 14 نقطة 
6. برايتون 12 نقطة 
7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة 
8. فولهام 11 نقطة 
9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
10. نوتينغهام فورست 10 نقاط
11. برينتفورد 10 نقاط
12. وست هام يونايتد 8 نقاط
13. بورنموث 8 نقاط
14. مانشستر يونايتد 8 نقاط
15. ليستر سيتي 6 نقاط
16. إيفرتون 5 نقاط
17. إبسويتش تاون 4 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة 
20. وولفرهامبتون 1 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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