جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة السابعة
ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السابعة للبطولة.
وحقق ليفربول الفوز خارج ملعبه علي كريستال بالاس 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي ليواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال.
ترتيب الدوري الإنجليزي
1. ليفربول 18 نقطة
2. مانشستر سيتي 17 نقطة
3. آرسنال 17 نقطة
4. تشيلسي 14 نقطة
5. أستون فيلا 14 نقطة
6. برايتون 12 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
8. فولهام 11 نقطة
9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
10. نوتينغهام فورست 10 نقاط
11. برينتفورد 10 نقاط
12. وست هام يونايتد 8 نقاط
13. بورنموث 8 نقاط
14. مانشستر يونايتد 8 نقاط
15. ليستر سيتي 6 نقاط
16. إيفرتون 5 نقاط
17. إبسويتش تاون 4 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة
20. وولفرهامبتون 1 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.