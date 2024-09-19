أحمد رزق يقابل عمرو سعد في مسلسل سيد الناس برمضان 2025

تعاقد أحمد رزق علي المشاركة في بطولة مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته عمرو سعد، والمقرر عرضه خلال ماراثون رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

ومسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولي مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.



ويشارك عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

تدور أحداث الفيلم حول عداوة تتحول إلى قصة حب وتتوالى الأحداث، ويشارك فيه كل من: محمد علاء، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد بدير، جميل برسوم، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، وإخراج ياسين حسن.