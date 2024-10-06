آمال ماهر تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر
هنأت الفنانة آمال ماهر الشعب المصري بالذكرى الـ 51 لـ انتصارات أكتوبر المجيدة.
وكتبت آمال ماهر في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: كل عام والشعب المصري الحبيب بخير بمناسبة نصر اكتوبر العظيم.
وطرحت آمال ماهر في سبتمبر الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية أنا كويسة بعد فترة غياب.
ألبوم أنا كويسة
وأغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.
وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.
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