بيليجريني يدخل تاريخ الدوري الإسباني برقم قياسي

دخل المدرب التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس، تاريخ الدوري الإسباني (الليجا) بعد أن أصبح أكبر مدربي البطولة عمر 71 عاما و20 يوما.

ليحطم الرقم القياسي الذي كان صامدا منذ 1981 باسم الفرنسي ـ الأرجنتيني إيلينيو إيريرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني المولود إيريرا في بوينوس آيرس في 10 أبريل 1910 على مقعد المدير الفني لفريق بلد الوليد في موسم (1948-49)، كما أشرف أيضا على تدريب أتلتيكو مدريد ومالاجا وإشبيلية، وبرشلونة، الذي تركه تحديدا في مباراة أمام الفريق الأندلسي على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) بعد 359 مباراة في الدرجة الأولى.

وفي تلك المباراة بالجولة الأخيرة لموسم (1980-81)، انتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله، كان عمر المدرب الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا 71 عاما و16 يوما، أي أصغر بـ4 أيام من عمر بيليجريني الحالي الذي يخوض مباراته رقم 493 في الليجا مع ريال بيتيس في ديربي الأندلس أمام إشبيلية.

بيليجريني يحطم رقما تاريخيا آخر

وكان بيليجريني حطم رقما قياسيا آخر متعلق بالمدرب الأجنبي الأكثر خوضا للمباريات في الدوري الإسباني بإجمالي 488 مباراة، وفي حالة إكمال الموسم مع "الفيرديبلانكوس"، سيحتل المرتبة السادسة بين جميع مدربي الدوري الأكثر خوضا للمباريات، وهي القائمة التي يتصدرها الراحل لويس أراجونيس.

مسيرة بيليجريني في الدوري الإسباني

وخاض المدرب التشيلي مباراته الأولى في الدوري الإسباني على رأس الإدارة الفنية لفياريال في 30 أغسطس 2004، حيث استمر مع الفريق آنذاك لمدة 5 مواسم كاملة حتى (2008-09).

وبعدها انتقل لتدريب ريال مدريد، ولكنه لم يستمر لأكثر من موسم، ثم رحل لمالاجا الذي استمر معه خلال الفترة من نوفمبر 2010، وحتى يونيو 2013، ثم عاد لإسبانيا بعد 7 سنوات لتدريب البيتيس في صيف 2020.

وعلى مدار مسيرة استمرت أكثر من 20 عاما في الليجا، حقق بيليجريني 237 انتصارا (48%)، و120 تعادلا (24%)، و135 خسارة (28%).