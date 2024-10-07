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بملتقى خاص، الجامع الأزهر يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

ينظم الجامع الأزهر اليوم الإثنين بعد صلاة المغرب، ملتقى خاصًا بعنوان "عوامل النصر"، والذي يعكس أهمية هذه المناسبة الوطنية ويعيد إلى الأذهان الدروس المستفادة من تلك المرحلة التاريخية الفارقة في حياة الوطن، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

احتفال الجامع الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

وسيشهد الملتقى حضورا مميزا للدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن الملتقى سيتناول الجوانب الاجتماعية، والسياسية المختلفة التي ساهمت في تحقيق النصر، وكيف يمكن استلهام هذه العوامل في مواجهة التحديات المعاصرة، كما يتضمن توصيات حول كيفية تعزيز الروح الوطنية بين الشباب، ودعوات لتعزيز الثقافة الوطنية.

 

 تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب

من جهته، أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وإبراز أهمية الوحدة والتماسك في مواجهة التحديات، كما يسعى إلى تشجيع النقاشات حول كيفية استثمار دروس الماضي في بناء مستقبل أفضل لمصر، كما سيتم فتح باب النقاش للحضور، مما يتيح لهم التعبير عن آرائهم وتجاربهم المتعلقة بالموضوع، ويسهم في بناء جيل واعٍ يعتز بماضيه ويعمل من أجل مستقبله.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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