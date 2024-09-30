في 6 محافظات، انطلاق الدراسة برواق الجامع الأزهر للخط العربي والزخرفة الإسلامية

انطلقت اليوم الإثنين الدراسة برواق الخط العربي في محافظات أسوان والأقصر والإسكندرية وأسيوط والغربية وقنا، حيث يستهدف هذا البرنامج تعزيز المهارات الفنية والمعرفية لدى الطلاب الراغبين في تعلم خط الرقعة والنسخ والثلث والزخرفة الإسلامية.

رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية



وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية يستهدف إحياء التراث الثقافي من خلال تسليط الضوء على الدور التاريخي للخط العربي كأحد أهم عناصر الهوية الثقافية العربية والإسلامي، وتعزيز الإبداع الفني من خلال تشجيع الطلاب على تطوير أساليبهم الخاصة في الخط.



وأضاف أن تعلم الخط العربي، يساهم في إضفاء لمسة شخصية على كتاباتهم، إضافة إلى تعليم تقنيات الخط العربي، حيث سيتمكن المشاركون من تعلم الأساسيات والتقنيات المتقدمة في مختلف أنواع الخطوط مثل الخط الثلث والنسخ والرقعة ووالزخرفة الإسلامية.

مدير عام الجامع الأزهر: الخط العربي له أهمية كبيرة تتجاوز الجوانب الجمالية



من جهته، أشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن الخط العربي له أهمية كبيرة تتجاوز الجوانب الجمالية، وتشمل تعزيز الهوية الثقافية، حيث يمثل الخط العربي جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي للعالم العربي والإسلامي، الذي يعكس القيم والتقاليد التاريخية، ويتميز الخط العربي بمرونته وقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكارمما يجعله آداة للابتكار والتجديد، مؤكدًا أن الخط العربي ليس مجرد وسيلة للكتابة، بل هو فن يعكس الروح الثقافية للأمة، ويجب الحفاظ عليه وتعزيزه ليظل جزءًا حيًا من التراث العربي والهوية العربية.



يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.