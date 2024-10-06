بعد قليل نتيجة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم، رابط النتيجة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد قليل نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم فتح باب التظلمات بدءا من غد الاثنين ولمدة أسبوعين.

ويتساءل العديد من المتقدمين عن رابط الاستعلام وخطوات الاستعلام عن نتيجة المسابقة وذلك في الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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