الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر 2008 يختتم تدريباته استعدادا لودية الكويت غدا (صور)

منتخب الناشئين 2008،
منتخب الناشئين 2008، فيتو

منتخب 2008، اختتم منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تدريباته باستاد جامعة الإسكندرية استعدادا لمواجهة الكويت وديا في تمام الثامنة مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية في إطار برنامج الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

الكاس يركز على الجمل التكتيكية

وشهد المران حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يحرص على مرافقة المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين وتذليل أي عقبات تواجه الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية الكويت غدا واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب 2008 منتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكأس إستاد جامعة الإسكندرية الكويت التصفيات المؤهلة لامم افريقيا عامر حسين

مواد متعلقة

منتخب مصر 2008 يواجه الكويت الاثنين المقبل في افتتاح الدورة الودية

منتخب الناشئين 2008 يبدأ معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للتصفيات الأفريقية

ثنائي الزمالك ينضم لمعسكر منتخب الناشئين

أحمد الكاس يختار 30 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لمعسكر يوليو

الأكثر قراءة

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

صحيفة أمريكية تؤكد صحة التصريحات المصرية حول أنفاق محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

لاعب زد على رادار الأهلي لتدعيم مركز الجناح بالميركاتو الصيفي

بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)

أبطالها 30 فردا، بطولات القوات المسلحة في رأس العش (فيديو)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الضفة الغربية بعد عام من انطلاق طوفان الأقصي ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بتخطي الصعاب وتجاوز المشكلات

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية