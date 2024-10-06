لايبزيج يتصدر الدوري الألماني بالفوز على هايدنهايم 0/1
تمكن فريق لايبزيج من الصعود لقمة الدوري الألماني، مؤقتا بعد الفوز على مضيفه هايدنهايم بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، مساء اليوم الأحد.
وسجل المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا هدف لايبزيج الوحيد في الدقيقة 59.
ورفع لايبزيج رصيده إلى 14 نقطة ليرتقي لقمة جدول الترتيب مؤقتا بعد 4 انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم.
أما هايدنهايم، فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن بعد 3 انتصارات مقابل 3 هزائم.
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