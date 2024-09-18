مصرع طفل صدمته دراجة بخارية أثناء عبور الطريق بسوهاج

ورد إلى العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغا من الأهالي بمصرع طفل حال عبورة الطريق نتيجة اصطدامه بدراجة بخارية وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بمصرع طفل نتيجة اصطدامه بدراجة بخارية



تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد بأنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة المدعو عبد الرحمن س م ع- سن 21 طالب ومقيم قسم أول سوهاج بالشارع المشار إليه أختل مقود الدراجة بيده واصطدم بالطفل حسين ع ق ح- سن 6 ومقيم دائرة مركز أخميم حال عبورة الطريق مما أدى لوفاته وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية



وخلال التحقيقات أفاد قائد الدراجة البخارية ووالد المتوفي المدعو عبد الفتاح ق ح ق- سن 42 عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق - وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ونفي الأخير الشبهة الجنائية

