جازانيجا حارس جيرونا يتصدى لـ3 ضربات جزاء، ويقود فريقه للفوز على بيلباو في الليجا

سجل باولو جازانيجا حارس مرمى فريق جيرونا، اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، بعد في التصدي لـ3 ركلات جزاء، وقاد فريقه لتحقيق فوز صعب على حساب أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني - الليجا.

التقى الفريقان على أرض ملعب نادي جيرونا في استاد مونتيليفي. وبدأ جازانيجا عرضه الخاص في الدقيقة 28 بعدما تصدى لركلة جزاء من تنفيذ برينجوير، ليبقى التعادل دون أهداف قائمًا بين جيرونا وبيلباو.

وتقدم جيرونا بهدف أول في الدقيقة 39 بعد عرضية أسبريا التي مرت أمام جميع اللاعبين حتى سكنت شباك أتلتيك بلباو، وسط اعتراض من اللاعبين.

ثم تمكن بيلباو من إدراك التعادل في الدقيقة 41 عن طريق سانسيت الذي تلقى تمريرة من برينجوير ثم سدد تصويبة يسارية لم يستطع حارس جيرونا التعامل معها.

ونجح جازانيجا في التصدي لركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54 سددها هيريرا قبل أن يعيد الحكم تنفيذها، ليواصل حارس جيرونا تألقه، حيث عاد للتصدي لها.

ونجح فريق جيرونا في خطف 3 نقاط ثمينة في الدقيقة 90+9، وجاء هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها اللاعب المخضرم كريستيان ستواني.