الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جازانيجا حارس جيرونا يتصدى لـ3 ضربات جزاء، ويقود فريقه للفوز على بيلباو في الليجا

جازانيجا، فيتو
جازانيجا، فيتو

سجل باولو جازانيجا حارس مرمى فريق جيرونا، اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، بعد في التصدي لـ3 ركلات جزاء، وقاد فريقه لتحقيق فوز صعب على حساب أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني - الليجا.

التقى الفريقان على أرض ملعب نادي جيرونا في استاد مونتيليفي. وبدأ جازانيجا عرضه الخاص في الدقيقة 28 بعدما تصدى لركلة جزاء من تنفيذ برينجوير، ليبقى التعادل دون أهداف قائمًا بين جيرونا وبيلباو.

وتقدم جيرونا بهدف أول في الدقيقة 39 بعد عرضية أسبريا التي مرت أمام جميع اللاعبين حتى سكنت شباك أتلتيك بلباو، وسط اعتراض من اللاعبين.

ثم تمكن بيلباو من إدراك التعادل في الدقيقة 41 عن طريق سانسيت الذي تلقى تمريرة من برينجوير ثم سدد تصويبة يسارية لم يستطع حارس جيرونا التعامل معها.

ونجح جازانيجا في التصدي لركلة جزاء ثانية في الدقيقة 54 سددها هيريرا قبل أن يعيد الحكم تنفيذها، ليواصل حارس جيرونا تألقه، حيث عاد للتصدي لها.

ونجح فريق جيرونا في خطف 3 نقاط ثمينة في الدقيقة 90+9، وجاء هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها اللاعب المخضرم كريستيان ستواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باولو جازانيجا جيرونا بيلباو الليجا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ألافيس في الدوري الإسباني

بعد ساعات من إصابته بالصليبي، ريال مدريد يجدد عقد كارفاخال حتى 2026

رقم سلبي لبرشلونة مع ركلات الجزاء في الليجا

نجم برشلونة يعلق على السقوط الأول في الليجا أمام أوساسونا

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة في الزمالك

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بتوصية من جوميز، نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

المزيد
الجريدة الرسمية