الأميك يرصد أفضل السيارات الاقتصادية في السوق المصري

سيارات اقتصادية، يبحث الكثير من المستهلكين اقتناء السيارات الاقتصادية في عام 2024، الذي يشهد تغيرات مستمرة في أسعار مشتقات البترول، مما تعثر الأمر على بعض المستهلكين في اقتناء السيارة، وظهر ذلك في ركود المبيعات بشكل كبير علي عكس الأعوام الماضية.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لما نشره الأميك مجلس معلومات السيارات افضل السيارات الاقتصادية التي توفر الوقود وتلائم الكثير من المستهلكين بعيدا عن الاسعار الباهظة ذات التكاليف الكثيرة، وتصدرت سيارات نيسان صني، علي المركز الاول في مبيعات السيارات الاقتصادية بالسوق المحلي لأسعارها وتوفير قطع غيارها وما الي ذلك نرصدها في التالي:

حيث كانت نيسان صني في المركز الأول بحصة سوقية 49.8% اي ما يعادل بيع 7472 سيارة.



وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات هيونداي أكسنت RB بحصة سوقية 27.8% اي بيع 4166 سيارة.

في المركز الثالث سيارات إم جي 5 بحصة سوقية تصل نسبتها نحو 6.6% أي ما يعادل بيع 993 سيارة.



في المركز الرابع سيارات رينو تاليانت بحصة سوقية 3.8% أي بيع 575 سيارات

سيارات سوزوكي بالينو جاءت في المركز الخامس بحصة سوقية 3.6% أي بيع 545 سيارة

في المركز السادس سيارات سوزوكي سويفت بنسبة 2.4% بواقع 359 سيارة.

في المركز السابع سوزوكي سياز بحصة سوقية 1.6% مسجلة نحو 234 سيارة

في المركز الثامن سيارات بايك U5 بلس بنسبة 1.1% بيع 166 سيارة

في المركز التاسع سيارات سوزوكي ديزاير بحصة 1% بإجمالى بيع 152 سيارة

وحسبي المركز العاشر سيارات أوبل كورسا بحصة سوقية 0.6% بنحو 93 سيارة.