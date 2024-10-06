الإجازات المتبقية للموظفين والطلاب خلال 2024

اجازات 2024 , يبحث العاملون بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع الخاص عن موعد الإجازة الرسمية الأولى بعد إجازة 6 أكتوبر 2024، خاصة بعد ما حصل الموظفون اليوم الأحد على إجازة رسمية بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بقطاعات الدولة،

وشملت الاجازة أيضا طلاب المدارس والجامعات، احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر 2024 هي آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون والعاملون بالدولة ومن المفترض أن تكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هي إجازة عيد الميلاد المجيد إلا أنها ستكون في يناير 2025.

الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر

مواعيد الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024 فهي كالآتي:



– الجمعة 4 أكتوبر 2024

– السبت 5 أكتوبر 2024

_ الأحد 6 أكتوبر (اجازة نصر 6 اكتوبر)

– الجمعة 11 أكتوبر 2024

– السبت 12 أكتوبر 2024

– الجمعة 18 أكتوبر 2024

– السبت 19 أكتوبر 2024

– الجمعة 25 أكتوبر 2024

– السبت 26 أكتوبر 2024.