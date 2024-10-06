الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مبادرات شبابية متنوعة بالجيزة تحت شعار "أكتوبر صوت النصر" (صور)

احتفالات 6 أكتوبر
احتفالات 6 أكتوبر
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احتفلت مديرية شباب الجيزة، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الشبابية المتنوعة تحت شعار "أكتوبر صوت النصر".

وشهدت مراكز الشباب في مختلف أنحاء المحافظة، بدءًا من اليوم، فعاليات احتفالية حافلة، شملت رفع الأعلام، وتحية العلم، وغناء الأغاني الوطنية، وعروضًا مسرحية وغنائية، ومعارض فنية، وندوات ومحاضرات حول أهمية هذه الذكرى العظيمة.

 

 

عرض فيديوهات لأبطال حرب أكتوبر

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها المديرية: مبادرة "شاهد على العصر"، التي تضمنت عرض فيديوهات لأبطال حرب أكتوبر يروون فيها إنجازات الجيش المصري، ومبادرة "منصة الشهداء"، التي تحمل أسماء شهداء كل قرية ومدينة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أهمية هذه الاحتفالات في تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات أبطال أكتوبر. وأشار إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى توفير منصة للشباب للتعبير عن حبهم لوطنهم، وتبادل الأفكار والتجارب.

وتضمنت الاحتفالات أيضًا أنشطة رياضية متنوعة، وعروضًا فنية تعكس التراث الوطني والهوية الثقافية للشباب.

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وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة تحية العلم المبادرات الشبابية

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