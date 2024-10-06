الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

بدء فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب السرو بدمياط

فعاليات نادي البحث
فعاليات نادي البحث عن وظيفه بالسرو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع مركز شباب مدينة السرو 
فعاليات نادي البحث عن وظيفه، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط  في إطار مشروع معا لتنمية الشباب ويستمر لمدة ١٠ أيام بمركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط.

الشباب والرياضة تنظم فعاليات نادي البحث عن وظيفه

بدء فعاليات أندية البحث عن وظيفة ومتابعة تنفيذها بالمحافظات

 وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ونانيس الناقوري مدير عام مشروعات الشباب بالوزارة، بدء فعاليات أندية البحث عن وظيفة ومتابعة تنفيذها بالمحافظات المختلفة والتي تهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

ويأتي ذلك، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أندية البحث عن وظيفة والتوسع في تنفيذها في محافظات الجمهورية والوصول لكل الشباب الذي يبحث عن وظيفة والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم بتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية  ومديح حماد وكيل المديرية للشباب وغادة الجابري مدير إدارة الشباب بالمديرية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الادارة المركزية الشباب والرياضة المتابعة المستمرة بمحافظة دمياط محافظة دمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط وزارة الشباب والرياضة منظمة العمل الدولية

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