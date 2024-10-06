علاقتنا بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، رسالة سفيرة البحرين في القاهرة للمصريين فى ذكرى نصر أكتوبر

أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، عن خالص تهنئتها لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.



وأكدت السفيرة اعتزازها بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس رسوخ العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرصهما المتبادل على دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

مزيد من الشراكة والتعاون والنماء

وذلك في ضوء الجهود الحثيثة والمستمرة لحكومة كلا البلدين في شتى المجالات، لمزيد من الشراكة والتعاون والنماء، بتوجيهات كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وعبرت سفيرة البحرين عن خالص تمنياتها لمصر الشقيقة وشعبها وأن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.