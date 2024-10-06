الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

تيشيرت يحمل صورته، أبرز لقطات احتفالات أنصار مبارك في ذكرى أكتوبر (صور)

سلسلة وتيشيرت أبرز
سلسلة وتيشيرت أبرز احتفالات أوفياء الرئيس الأسبق

حضر عدد من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مقبرته الخاصة للاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر، والذي كان مبارك أحد قادته.

ورصدت كاميرا «فيتو» عددا من اللقطات لأنصار مبارك خلال رفعهم عددا من اللافتات، وبعضهم ارتدى "تيشرت" يحمل صور الرئيس الأسبق، وأزياء تعبر عن التنوع في الثقافة والخلفية الاجتماعية.

 

الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر وتحطيم جيش العدو

 

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، اليوم الذي عبرت فيه القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وحطمت أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يوصف بالجيش الذي لا يُقهر، كما حطمت خط بارليف الذي كان يوصف بالساتر المنيع، الذي يصعب اجتيازه، وكبدت العدو خسائر فادحة.

تفاصيل حرب أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي 

بدأت الحرب يوم السبت السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان 1393 هجرية، بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على العدو الإسرائيلي، وعقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف، وتوغلت 20 كيلو متر شرقًا داخل سيناء.

 

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