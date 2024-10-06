الأحد 06 أكتوبر 2024
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لقاء أدبي للأطفال باليوم الخامس لمعرض دمنهور السابع للكتاب (صور)

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

 تستمر فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب لليوم الخامس على التوالي المقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور المستمر فعالياته حتى 11 أكتوبر بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

لقاء أدبي للأطفال بعنوان "القصة القصيرة للأطفال"

 وشهد مبنى المؤتمرات بالمكتبة إقامة لقاءًا أدبيًا للأطفال بعنوان "القصة القصيرة للأطفال" بمشاركة الشاعر بهجت صميدة، حيث تناول اللقاء، تعريف القصة القصيرة وتوضيح لعناصرها، والسمات الفنية لها، وتحليلها منطقيًا، وتوضيح الفرق بين القصة القصيرة والرواية.

 

تناولت بعض السلوكيات الخطأ التي يجب علاجها وتصحيحها

 وناقش الشاعر بهجت صميدة، مع الأطفال الحاضرين للقاء  قصص شعرية تناولت بعض السلوكيات الخطأ التي يجب علاجها وتصحيحها، مثل الهروب من المسؤولية أو الغدر وعدم الوفاء بالوعد، وذلك من خلال عرض مجموعة من القصص الشعرية مثل (القط التائب) و(الحمار في المطار) وهي ضمن ديوان ( حدث في الغابة الحكيمة) والذي ينشر مسلسلا شهريا في مجلة (العربي الصغير ) الكويتية،وسط  تفاعل الأطفال مع القصص.

الشاعر صميدة صدر له العديد من الدواوين

يذكر أن الشاعر بهجت صميدة، أحد أبناء محافظة البحيرة، يعمل معلمًا خبيرًا للغة العربية، وعضوًا لإتحاد كتاب مصر، بالإضافة إلى كونه مراجعًا لعدد من دور النشر في مصر والوطن الوطني، صدر له العديد من الدواوين، منها " محاور الأرض والسماء، العصافير ترفض موتي، وللنهار رأي آخر، كما صدر له العديد من دواوين الأطفال منها" إحلم، لماذا لا تكبر الملابس، العصفورة لا تمسك الهاتف، وحمزة والارغفة الشرسة.

 

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