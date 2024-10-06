ألمانيا تجري تعديلات جديدة على محركات سيارات أودى

سيارات أودي، تسعى دائما مصانع السيارات فى إمداد سيارتها بالمزيد من الأنظمة الحديثة لتحسين المبيعات فى الأسواق العالمية والقدرة على منافسة السيارات، لذا أجرت أودى العديد من التعديلات على سيارتها أودي RS7 سبورتباك السيدان لرفع أدائها وقوة محركها على الطرق العامة.

أودي تطلق تعديلات جديدة على سيارتها RS7 ليجاسي إديشن



وكشفت أودى عن تعديل محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، لينتج قوة تتراوح مابين 621 حصانً حتى 710 حصانً عزم الدوران من 850 نيوتن متر إلى 949 نيوتن متر، وتركيب وحدة التحكم في المحرك من ABT وبمساعدة عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع صمامات عادم قابلة للتعديل إلكترونيًا، كما حصلت على التغييرات من الطرف الأمامي حيث تم تركيب موزع جديد من ألياف الكربون، جنبًا إلى جنب مع مداخل هواء سوداء اختيارية جديدة أكبر قليلًا من تلك القياسية. يتم تقديم هذه المداخل الجديدة حصريًا في RS7 ليجاسي إديشن، وليس RS7-S الأكثر قوة التي تقدمها ABT أيضًا.

صممت شركة التعديل الألمانية فتحات تهوية من الكربون على الألواح الربعية الأمامية، وفتحة تهوية من الكربون على غطاء المحرك، وجناح خلفي ثابت من ألياف الكربون، والتمركز حول تثبيت غطاء جديد لمقبض ناقل الحركة، وتفاصيل من ألياف الكربون، ومبدلات سرعات جديدة.