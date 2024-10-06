الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ألمانيا تجري تعديلات جديدة على محركات سيارات أودى

سيارات
سيارات

سيارات أودي، تسعى دائما مصانع السيارات فى إمداد سيارتها بالمزيد من الأنظمة الحديثة لتحسين المبيعات فى الأسواق العالمية والقدرة على منافسة السيارات، لذا أجرت أودى العديد من التعديلات على سيارتها  أودي RS7 سبورتباك السيدان لرفع أدائها وقوة محركها على الطرق العامة.

أودي تطلق تعديلات جديدة على سيارتها RS7 ليجاسي إديشن 


وكشفت أودى عن تعديل محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، لينتج قوة تتراوح مابين 621 حصانً حتى 710 حصانً عزم الدوران من 850 نيوتن متر إلى 949 نيوتن متر، وتركيب وحدة التحكم في المحرك من ABT وبمساعدة عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع صمامات عادم قابلة للتعديل إلكترونيًا، كما حصلت على التغييرات من الطرف الأمامي حيث تم تركيب موزع جديد من ألياف الكربون، جنبًا إلى جنب مع مداخل هواء سوداء اختيارية جديدة أكبر قليلًا من تلك القياسية. يتم تقديم هذه المداخل الجديدة حصريًا في RS7 ليجاسي إديشن، وليس RS7-S الأكثر قوة التي تقدمها ABT أيضًا.

 

 صممت شركة التعديل الألمانية فتحات تهوية من الكربون على الألواح الربعية الأمامية، وفتحة تهوية من الكربون على غطاء المحرك، وجناح خلفي ثابت من ألياف الكربون،  والتمركز حول تثبيت غطاء جديد لمقبض ناقل الحركة، وتفاصيل من ألياف الكربون، ومبدلات سرعات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الياف الكربون أودي RS7 سبورتباك أودي RS7 سيارات أودى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

الأهلي يقترب من ضم جناح محلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، 9 أبطال بقيادة الأهلي، صراع عربي شرس على زعامة القارة السمراء

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية