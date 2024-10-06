مراكز الشباب بالإسكندرية تبث الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في مركز شباب الأنفوشي برئاسة محمد مسعود المدير التنفيذي للمركز التابع لفرع شباب الجمرك، احتفالا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وشهدت الاحتفالية حفل ختام النشاط بالمركز حيث تم إطلاق الأغاني الوطنية واستعراض فني ورياضي وسط أجواء من البهجة واحتفال أعضاء المركز.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مصر تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت إلى التوجه نحو إقامة العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية داخل تلك المشروعات مثل طريق المحمودية وبشاير الخير وذلك بمشاركة أبناء المحافظة من النشء والشباب ليتعرفوا على أهم إنجازات الدولة المصرية.

كما ثمنت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بإقامة الأنشطة الرياضية وتحقيق التنمية المرجوة منها على مستوى جميع محافظات الجمهورية كمستهدف رئيسى من مستهدفات عمل الوزارة، والتشجيع على تنفيذ الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الاحتفالات لبث روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.