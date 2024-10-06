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اقتصاد

ارتفاع طفيف في مبيعات السيارات الملاكى بمصر خلال أغسطس الماضي

ارتفاع طفيف في مبيعات
ارتفاع طفيف في مبيعات السيارات الملاكى بمصر

 السيارات الملاكى، استعرض الاميك تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، بشأن إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر أغسطس الماضي، التى ارتفعت بنسبة تصل نحو 34%، أي ما يعادل بيع 8339 سيارة مقارنة بإجمالي 6229 العام الماضي.

 

إجمالى مبيعات السيارات الملاكي في أغسطس

 ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، ترتيب مبيعات السيارات الملاكي  المجمعة محليًا والتى بلغت نحو 24.700 ألف سيارة، بينما كانت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بمعدل 22%، حيث سجلت 22.500 ألف سيارة، ونرصدهم فى التقرير التالى:-

 

ترتيب أفضل سيارات الملاكي مبيعًا في أغسطس

1- شيري 1456 سيارة.

2- نيسان 1249 سيارة.

3- MG بعدد 937 سيارة.

4- هيونداي 761 سيارة.

5- BYD بعدد 760 سيارة.

6- رينو 601 سيارة.

7- تويوتا 464 سيارة.

8- كيا 411 سيارة.

9- ميتسوبيشي 292 سيارة.

10- سوزوكي 213 سيارة. 

 

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