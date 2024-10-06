رئيس جامعة سوهاج يشارك طلابه احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع طلابه في احتفال المحافظة بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول، بساحة ديوان عام محافظة سوهاج، احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

النعماني: نصر أكتوبر فرض الإرادة المصرية على العالم

وقال النعماني إن نصر أكتوبر العظيم علمنا أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، علمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وأكد النعماني ضرورة مشاركة الطلاب في تلك المناسبات والاحتفالات الوطنية لكي يفتخروا بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعًا عن سلامة الشعب المصري العظيم، إلى جانب تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، وتجعلهم أكثر فخرًا بتاريخ بلادهم، الى جانب تعريفهم بتضحيات القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ، مما يعزز من وعيهم بقيمة النصر الكبير الذي حققته مصر في أكتوبر 1973، ويقدروا معنى التضحية والفداء وصون تراب الوطن مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، كما قام رئيس الجامعة بالتقاط بعض الصور التذكارية مع طلابه احتفالًا بذكرى هذا اليوم العظيم.