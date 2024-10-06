الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

احتفال شعبي بمشاركة طلاب المدارس في الشيخ زويد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

احتفال الشيخ زويد
احتفال الشيخ زويد

نظم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء فعاليات مختلفة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة الإدارة التعليمية.

وقال أيمن أحمد ابو شقره المدير العام لإدارة الشيخ زويد التعليمية إنه تم تنظيم مسيرة شارك فيها طلاب المدارس وحملوا فيها اعلام مصر ولافتات تحمل المعاني الوطنية احتفاءا باليوم العظيم ي تاريخ الشعب المصري وهو يوم 6 أكتوبر وتم تقديم فقرات شعرية وأغاني وطنية وفنية تراثية خلال الفعاليات كم تم تهنئة قيادات الامن في المركز.

من جهته أكد صالح ابو هولي  رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد انه تم تنظيم مؤتمر شعبي بساحة المجلس بحضور نواب البرلمان وشيوخ القبائل والوحهاء واهالي المركز مشيرا في كلمته الي بطولات الجيش المصري وشهدائه الذين صنعوا نصرا عزيزا

كما أشاد النائب البرلماني فايز ابو حرب بتضحيات القوات المسلحة والشرطة علي مر التاريخ وانتصاراتهم وصناعتهم لمستقبل افضل لكل المصريين

و تم تكريم 36 من ابناء مجاهدي سيناء الذين ساندوا القوات المسلحة في حرب 6 اكتوبر وتم تسليمهم شهادات التقدير عرفانا بدور ابائهم الابطال.

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