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رياضة

شريف القماطي يعلن ترشحه على مقعد الرئاسة في اتحاد التجديف

شريف القماطي، فيتو
شريف القماطي، فيتو

انتخابات اتحاد التجديف، أعلن شريف القماطي نائب رئيس التجديف وعضو اللجنة الأولمبية، نيته الترشح لخوض انتخابات اتحاد التجديف المقبلة على مقعد الرئاسة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو اتحاد التجديف بفتح باب الترشح في الانتخابات يوم 15 أكتوبر الجاري.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد التجديف صراعا ساخنا على مقعد الرئاسة في ظل رغبة عمرو النوري رئيس الاتحاد الحالي في الترشح مجددا.

انتخابات اتحاد كرة السلة

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تحديد يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لفتح باب الترشح، استعدادا للانتخابات المقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه كشف الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن الجمعية العمومية تضم 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب، وأن العملية الانتخابية ستقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعا ثنائيا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

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