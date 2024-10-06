الأحد 06 أكتوبر 2024
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عقارات

وزير الإسكان يتابع معدلات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالعلمين الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


وناقش وزير الإسكان مع مسئولى شركة سيتى إيدج، مقترحات منح حوافز لتشغيل المحال التجارية طوال العام، بالمحاور الرئيسية والمدينة التراثية وغيرها من المناطق بمدينة العلمين الجديدة، بدلًا من تشغيلها خلال موسم الصيف فقط، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة، مدينة صالحة للحياة طوال العام، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال، من خلال توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر.

كما استعرض الوزير، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواءً فى مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن والمشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، التى تنفذها الهيئة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

 

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