وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور "عمرو بن العاص"

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحور "عمرو بن العاص" الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية محور عمرو بن العاص، والذي يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويهدف للربط بين الدائري الجنوبي والشمالي موازيًا لمحور الفريق كمال عامر (المنفذ بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط مع محافظة القاهرة.



وفى السياق ذاته، تابع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أعمال الربط بين محور عمرو بن العاص والقوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المريوطية، والتأكيد على عدم إغلاق أي طريق، وتحقيق سيولة الحركة المرورية بتلك المنطقة ذات الكثافة المرورية العالية، بالتزامن مع تركيب الكمرات المعدنية العملاقة فوق الطريق الدائري لتنفيذ أعمال الربط، ورافقه خلال الزيارة، مسئولو جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والشركات المنفذة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية للمشروعات.



وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمى المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية، التي تتسبب في معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى ازدياد انبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.



وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن طول محور "عمرو بن العاص" 4,5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، مما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.



وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه تم الانتهاء من جميع أجزاء المحور والمداخل والمخارج من اتجاه القوس الجنوبي للطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي والمنيب في اتجاه مناطق الهرم وفيصل ومحور السادات ووصلة المريوطية والطريق السياحي، ويتبقى فقط أعمال ربط المحور مع القوسين الشمالي والجنوبي للطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة، للتأكيد على الانتهاء من تنفيذ جميع التحويلات المرورية المطلوبة قبل البدء في أعمال الربط، لعدم إغلاق أي طريق وتحقيق السيولة المرورية بهذه المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.



وقال اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى: جار حاليا تنفيذ أعمال الربط بين المحور والطريق الدائري الجنوبي بمنطقة المريوطية، والتي استلزمت تجهيزات خاصة لرفع الكمرات المعدنية العملاقة وتثبيتها على الأعمدة، مؤكدًا أن التحويلات المرورية التي تم تنفيذها بالمنطقة لحين تنفيذ أعمال الربط، حققت السيولة المطلوبة في الحركة المرورية للمركبات القادمة من المنيب في اتجاه الطريق السياحي ووصلة المريوطية ومناطق الهرم واللبيني وفيصل، وفور الانتهاء من أعمال الربط مع القوس الجنوبي للطريق الدائري، سيتم تنفيذ الربط مع القوس الشمالي بعد التنسيق مع محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة.